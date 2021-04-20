Van Büyükşehir Belediyesinden çiftçiye meyve fidanı desteği - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi çiftçilere ekonomik gelir sağlamak amacıyla fidan dağıtımına başladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığın gelişmesi için yürüttüğü projelerine bir yenisini daha ekledi. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kentte kaliteli ve bol kazanç getiren meyve ağaçlarının fidelerinin dağıtımına başladı. Yüzde 50 hibe desteği ile verilen ceviz, elma, kayısı, armut, hünnap, kestane, asma ve badem ağaçları, çiftçiler tarafından büyük talep görüyor. Yapılan proje ile kentte meyve yetiştiriciliğinin cazip hale gelmesi ve kaliteli ürünün elde edilmesi hedefleniyor.

Projeden faydalanmak isteyen vatandaşların, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığına başvurması istenildi. - VAN