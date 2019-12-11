Van Büyükşehir Belediyesinden DAP'a teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinden DAP'a teşekkür - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden DAP'a teşekkür

7 saat önce

Van'da tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla büyükşehir belediyesince daha önce açıklanan 24 proje kapsamında, 4 kırsal mahallede toplam 970 hektar alan su ile buluşturulacak.

Van Büyükşehir Belediyesinden DAP'a teşekkür, System.String[]

Van'da tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla büyükşehir belediyesince daha önce açıklanan 24 proje kapsamında, 4 kırsal mahallede toplam 970 hektar alan su ile buluşturulacak.


Geçtiğimiz günlerde Van Büyükşehir Belediyesi, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DAP) sunduğu 24 projenin gerçekleştirileceği açıklamıştı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in destekleri ile hayata geçirilen projelerle ilin bitkisel ve hayvansal üretimi geliştirilecek. Toplam maliyeti 8 milyon TL olan 24 projenin ilk 4 tanesinin hayata geçirileceği mahalleler de belli oldu. Bu kapsamda Muradiye ilçesi Kandahar, Tuşba ilçesi Pirgarip ve Gürpınar ilçesi Bozyiğit ile Kuşdağı mahallelerinde toplam 25.2 kilometre uzunluğunda sulama kanalı inşa edilecek. Bu çalışma ile 4 mahallede toplamda 970 hektar alanın sulaması yapılacak.


İlin tarımsal anlamda gelişmesi için çaba sarf ettiklerini belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, desteklerinden ötürü Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına (DAP) teşekkür etti. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:19 Kaynak: İHA
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