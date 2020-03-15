Van Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması - Son Dakika
Son Dakika Yerel Van Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi tarafından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde korona virüs önlemleri kapsamında dezenfekte çalışması yapıldı.

Tüm dünyada tedirginliğe neden olan korona virüs salgınına karşı Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttı. Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de yakından takip ettiği tedbir çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu çalışmalar kapsamında vatandaşların toplu olarak kullandığı alanlarda Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesine bağlı ekipler dezenfektan çalışması yürütüyor. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de dezenfekte çalışması yapıldı. Hastanenin poliklinikleri, laboratuvarları, koridorları, acil servisleri, lavaboları, hemen her noktası ekipler tarafından titizlikle dezenfekte edildi.

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, "Van Büyükşehir Belediyemizin ilaçlama merkezi personeli tarafından toplu yaşamın olduğu tüm noktalarda en üst seviyelerde tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında özellikle korona virüs ve diğer tüm virüslere karşı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de dezenfekte çalışması yaptık. Çalışmalarımız rutin olarak devam edecek" dedi.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen dezenfektan çalışmalarının kentteki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacağı kaydedildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden dezenfekte çalışması

Emin Bilmez, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:32 Kaynak: İHA
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