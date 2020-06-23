Van Büyükşehir Belediyesinden dilenci operasyonu - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların iyi niyetini istismar ederek haksız kazanç sağlayan dilencilerin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, özel kıyafetlerle kentin işlek caddeleri, cami önleri ve trafik ışıklarında dilencilik yapanları yakaladı.

Çoğu çocuk ve kadın olmak üzere onlarca dilencinin üzerinden çıkan paralara da kamuya aktarılmak üzere el konuldu. Dilenen kişiler hakkında da tutanak tutularak yasal işlem yapıldı.