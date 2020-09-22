Van Büyükşehir Belediyesinden engelli çocuklara medikal malzeme desteği - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli üç çocuğa medikal malzeme desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal belediyecilik anlayışıyla her kesimden vatandaşa ulaşan Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 yaşındaki Ecrin Şeylan, 4 yaşındaki Ahmet Aras Almaç ve 3 yaşındaki Ali Acar'a ayakta durma sehpası ve ayak bileği ortezi desteğinde bulundu.

Verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getiren engelli çocukların aileleri, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve belediye ekiplerine teşekkür etti.