Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinden Engelli Sporculara Destek

Van Büyükşehir Belediyesinden Engelli Sporculara Destek

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, engelli spor takımları tarafından da kullanılan İskele Yatılı Bölge Ortaokulu spor salonunu baştan aşağı yeniledi.

Van Büyükşehir Belediyesinden Engelli Sporculara Destek, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi, engelli spor takımları tarafından da kullanılan İskele Yatılı Bölge Ortaokulu spor salonunu baştan aşağı yeniledi.

Van Büyükşehir Belediyesinin eğitime destek vermek ve eğitim kalitesine artırmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Tuşba ilçesinde bulunan İskele Yatılı Bölge Ortaokulu spor salonunun da onarım çalışması yapıldı. Işıklandırması, tribünleri, klimaları, ısıtma sistemi, hakem odaları, sporcu alanları ve duşları engelli sporcuların da kullanacağı şekilde yenilenerek hizmete açıldı.

Çalışmayla okulun çok güzel bir spor salonuna kavuştuğunu belirten okul yönetimi; Van Büyükşehir Belediyesine, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:52 Kaynak: İHA

Tuşba, Van, Güncel
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