Van Büyükşehir Belediyesinden engellilere yemek

Van Büyükşehir Belediyesi, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla bir yemek düzenledi.



Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir yemek organizasyonu gerçekleştirdi. Düzenlenen yemeğe Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile eşi Meral Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve eşleri, kurum amirleri, ilgili daire başkanları, engelliler ve aileleri katıldı. Yemeğe katılanlarla tek tek ilgilenip masaları dolaşan Vali Bilmez ve eşi Meral Bilmez, engelliler ve aileleri ile sohbet edip bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Van Büyükşehir Belediyesi olarak engellilere yönelik birçok çalışma yaptıklarını belirten Mehmet Emin Bilmez, bu programlar kapsamında engelliler ve aileleri ile yemekte bir araya gelmenin kendilerini oldukça mutlu ettiğini vurguladı. Etkinliklerde emeği geçenlere teşekkür eden Vali Bilmez, "Devlet olarak, millet olarak, aile olarak el ele verip çocuklarımızın bu engelleri aşması için gayret göstereceğiz. Unutmayalım ki bugün engelli olmayan her birey de bir engelli adayıdır. Bugün dünya nüfusunun yüzde 15'i engelli, onun için herkesin empati yapıp ve başka insanların da hayatlarını kolaylaştıracak hal ve hareketlerde bulunulması gerektiğine inanıyorum. Buradan bir kez daha tüm kardeşlerimin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından Vali Bilmez, eşi Meral Bilmez ve beraberindekiler, ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye hediye etti. - VAN