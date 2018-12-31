Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinden Evde Bakım Hizmeti

Van Büyükşehir Belediyesinden Evde Bakım Hizmeti

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi; yardıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlılara evde bakım hizmeti veriyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden Evde Bakım Hizmeti, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi; yardıma muhtaç, hasta, engelli ve yaşlılara evde bakım hizmeti veriyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli vatandaşlara yaptığı hizmetleri aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, kentte yardıma muhtaç hasta ve yaşlılara ulaşmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 2 bin yardıma muhtaç insana ulaşıldı. Ulaşılan hastalara haftanın belirli günleri evlerine giderek hasta nakil ve evde bakım hizmeti veriliyor.

Hastalar durumdan memnun

Geçirdiği beyin kanaması sonucu 6 yıldır yatalak olan 58 yaşındaki 13 çocuk babası Ahmet Erol, haftanın iki günü evinde tedavi ediliyor. Sağlık ekipleri tarafından pansumanları yapılıp sondası değiştirilen Erol'un 22 yaşındaki oğlu Ersin Erol da, yapılan uygulamadan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

1 doktor, 3 hemşire 2 acil tıp teknisyeni, 1 yaşlı bakım teknikeri, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 sosyolog, 2 ambulans, 3 ambulans şoförü ile hizmet verdiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Selim Elhansu, "Hastalarımızın tedavisi için haftanın belirli günlerinde evlerine giderek tedavilerini yapıyoruz. Yine bu hastaların hastane ulaşımlarında da ambulans desteği sunuyoruz. Yaptığımız hizmetten hastalarımız ve hasta yakınlarımız çok memnun. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlarımızda (0432) 222 12 34 numaralı hattı arayarak bize müracaatta bulunabilirler" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:55 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uludağ'da Adım Atacak Yer Kalmadı Antalya'da Aleyna Tilki İzdihamı

Kar Kalınlığının 5 Metreyi Geçtiği Muş'ta Ortaya İlginç Görüntüler Çıktı Son Dakika! Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 16:04:49. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinden Evde Bakım Hizmeti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]