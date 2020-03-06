Van Büyükşehir Belediyesinden gıda denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinden gıda denetimi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden gıda denetimi

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan denetimler sonucu çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Van Büyükşehir Belediyesinden gıda denetimi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan denetimler sonucu çok sayıda tarihi geçmiş ürün ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler imha edilirken, bu ürünleri satan kişilere cezai işlem uygulandı.


Zabıta Dairesi Başkanlığı Gıda Kontrol Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Gıda mühendisleri eşliğinde pastane, fırın ve tatlıcılara denetim yapan zabıta ekipleri, bazı iş yerlerinde kullanım tarihi geçmiş, çürüme, bozulma ve haşere oluştuğu tespit edilen ürünlere el koydu. El koyulan ürünler imha edilmek üzere götürülürken, ilgili işletmelere cezai işlem uygulandı.


Halk sağlığı acısından bu tür denetimlerin sıklıkla yapılacağı belirtildi. - VAN

Zabıta Dairesi Başkanlığı, Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:02 Kaynak: İHA
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