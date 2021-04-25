Van Büyükşehir Belediyesinden hafta sonu mesaisi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları, korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlamasını fırsata çevirerek yapımı devam eden projeleri inceleyip denetlemelerde bulundu.

Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmalarını hızlandıran Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 13 ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Genel Sekreter yardımcıları Prof. Dr. Mucip Tapan, Doç. Dr. Ali Özvan, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Seyfullah Şağban, Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Cevdet Başer, Fen İşleri Dairesi Başkanı Sahip Görendağlı da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmaları yerinde görmek için sahaya indi.

Genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları yapımında sona gelinen ve bittiğinde Van'ın en büyük yeşil alanı olacak Edremit ilçesi Eminpaşa Mahallesi'nde bulunan Fidanlık Parkına gitti. Alanın tamamını gezen genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları çalışanlardan bilgi alarak yapılan işleri inceledi.

Daha sonra arıtma tesisi ve havaalanı arasında bulunan sahil şeridine giden genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları sahilde inceleme yaptı.

Buradaki incelemelerin ardından genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları toplantıda bir araya gelerek devam eden ve hayata geçirilecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundular. - VAN