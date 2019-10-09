Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine büyük destek
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine büyük destek

Van Büyükşehir Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine büyük destek

23 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi, hayvan sayısının yoğun olduğu yerlerde modern hayvan içme suyu göletleri inşa ederken, ihtiyacı karşılamayan göletleri de genişletiyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden hayvan yetiştiricilerine büyük destek, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, hayvan sayısının yoğun olduğu yerlerde modern hayvan içme suyu göletleri inşa ederken, ihtiyacı karşılamayan göletleri de genişletiyor.


Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılığın daha verimli hale getirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda birçok mahalle ve mezrada verimin artmasına yönelik yapılan gölet, sıvat ve sulama kanalları ise çiftçilere büyük bir kolaylık oluşturuyor.


Gevaş ilçesine bağlı Abalı Mahallesi'nde yapımına başlanan ve kısa süre içerisinde hizmete sunulan hayvan içme suyu göleti, bölgede hayvancılık yapan vatandaşlara da can suyu oldu. 22 bin metreküp depolama hacmine sahip göletten, çevrede bulunan 130 hanenin bin 200 büyükbaş ve 5 bin küçükbaş hayvanı faydalanıyor.


Van Büyükşehir Belediyesi tarafından mahalleye yapılan gölet ile birlikte hayvancılığında bir yılda geliştiğini ifade eden mahalle sakinleri, belediye ekiplerine teşekkür etti.


Öte yandan, Tuşba ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde çiftçilerin ihtiyacını karşılamayan gölet, ekipler tarafından genişletilip kanal kazısı da tamamlanarak hizmete sunuldu.


Van Büyükşehir Belediyesinin hayvansal üretim ve çiftçiliğin gelişmesi için kırsal mahallelerde yürüttüğü çalışmalarının devam edeceği bildirildi. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:08 Kaynak: İHA
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