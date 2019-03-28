Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinden 'Hoş Geldin Bebek' Projesi

Van Büyükşehir Belediyesinden 'Hoş Geldin Bebek' Projesi

36 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesinin 'Hoş geldin bebek' projesi kapsamında hastaneler ziyaret edilerek, ailelere bebek bakım seti hediye ediliyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden 'Hoş Geldin Bebek' Projesi, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesinin 'Hoş geldin bebek' projesi kapsamında hastaneler ziyaret edilerek, ailelere bebek bakım seti hediye ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve ailelere katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında yeni bebekleri olan 3 bin aileye bakım seti ulaştırılacak. Projenin bu yılki ilk startının verildiği Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni doğan servisindeki anneleri ziyaret eden Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, annelere 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak, yanlarında getirdikleri ve içerisinde bebek bezi, bebek şampuanı, bebek sabunu, ateş ölçer, zıbın takımı, bebek battaniyesi, biberon, ıslak mendil ve anne elbisesinin yer aldığı bebek bakım çantası hediye etti.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in de tebrik ve geçmiş olsun dileklerinin yazılı olduğu kutlama mesajını ailelere teslim eden belediye ekipleri, hasta ve hasta yakınlarının takdirini topladı.

Bebek bakım setini ayrıca talep eden ailelerin ise yeni doğum raporu ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesine müracaat edilmesi gerektiğini belirten ekipler, hastane ziyaretlerine periyodik olarak devam edeceklerini de kaydetti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 05:08 Kaynak: İHA

Bebek, Van, Güncel
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