Van Büyükşehir Belediyesinden İş-Kur Personeline Eğitim Semineri
1 saat önce
Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan İŞ-KUR personeline yönelik "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verdi.
Van
Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan İŞ-KUR personeline yönelik "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verdi.
Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İŞ-KUR üzerinden Van Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilen personele yönelik eğitim semineri düzenlendi. İş güvenliği uzmanları Abdullah Kıran ve Sibel Dicle
tarafından Kadın ve Aile Merkezinin konferans salonunda verilen seminer, 3 gün sürdü. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca düzenlenen eğitim seminerlerinde, katılımcılara çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği, iş düzeni, iş kazası ile meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar gibi konularda çeşitli bilgiler verildi.
Seminer sonunda katılımcılara katılım belgesi verilirken, personele yönelik seminerlerin devam edeceği bildirildi. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:34 Kaynak: İHA
Milyonluk Tekneyi İş Yerinin Çatısında Yapıyor
Dört Kardeş Ele Ele Verdi, Kendi İşlerinin Patronu Oldu
Son dakika! Merkez Bankası 1 Hafta Vadeli Repo İhalelerine Ara Verdi
Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi