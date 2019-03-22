Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinden İş-Kur Personeline Eğitim Semineri

Van Büyükşehir Belediyesinden İş-Kur Personeline Eğitim Semineri

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan İŞ-KUR personeline yönelik "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verdi.

Van Büyükşehir Belediyesinden İş-Kur Personeline Eğitim Semineri, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde çalışan İŞ-KUR personeline yönelik "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verdi.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında İŞ-KUR üzerinden Van Büyükşehir Belediyesinde istihdam edilen personele yönelik eğitim semineri düzenlendi. İş güvenliği uzmanları Abdullah Kıran ve Sibel Dicle tarafından Kadın ve Aile Merkezinin konferans salonunda verilen seminer, 3 gün sürdü. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca düzenlenen eğitim seminerlerinde, katılımcılara çalışma mevzuatı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği, iş düzeni, iş kazası ile meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar gibi konularda çeşitli bilgiler verildi.

Seminer sonunda katılımcılara katılım belgesi verilirken, personele yönelik seminerlerin devam edeceği bildirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:34 Kaynak: İHA

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