Van Büyükşehir Belediyesinden kadınlara yönelik mevlit programı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile İpekyolu İlçe Müftülüğü tarafından Miraç Kandili dolayısıyla kadınlara yönelik mevlit programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göde, Yukarı Nurşin Camisi'nde düzen programa katılan kadınlar, okunan Kuran-ı Kerim ve ilahilerle kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Programa Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, İl Müftü Yardımcısı Melike Özkan Seyidoğlu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Müdürü Afet Özkan ve kadınlar katıldı.