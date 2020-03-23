Van Büyükşehir Belediyesinden kiracılara iyi haber - Son Dakika

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Van Büyükşehir Belediyesinden kiracılara iyi haber
6 saat önce
Van Büyükşehir Belediyesi korona virüsü nedeniyle kiracılarına yönelik bir açıklama yayınladı.
Van Büyükşehir Belediyesi korona virüsü nedeniyle kiracılarına yönelik bir açıklama yayınladı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Korona virüs salgınına karşı alınan ekonomik tedbirler kapsamında; Cumhurbaşkanlığı kararnamesi uyarınca ödeme güçlüğü çeken Van Büyükşehir Belediyemizin kiracısı olan esnafımızın kira ödemeleri 3 ay (Mart-Nisan-Mayıs) süreyle ertelenmiştir. Ayrıca İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi doğrultusunda iş yerleri geçici olarak kapatılan kiracılarımızdan da kapalı olduğu sürece kira tahsilatı yapılmayacaktır" denildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:34 Kaynak: İHA
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