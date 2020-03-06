Van Büyükşehir Belediyesinden kırsaldaki öğrencilere deprem eğitimi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde eğitim gören öğrencilere 'Afetle Yaşamayı Öğreniyorum' projesi kapsamında depreme karşı teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.



İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Van'ın 1'inci derece deprem kuşağında bulunması ve şubat ayında Başkale ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla eğitim çalışmalarına devam ediyor. Çalışma kapsamında merkez ilçeler dışındaki 10 kırsal ilçedeki ilk, orta ve liselerde öğrencilere deprem eğitimleri veriliyor. Muradiye ve Çaldıran ilçelerindeki okullarda eğitim gören yaklaşık 4 bin 500 öğrenciye deprem eğitimi verilirken, proje ile yaklaşık 50 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında Çaldıran ilçesindeki Zahide Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Lisesi ile Muradiye ilçesindeki Nizamettin Aktaş Anadolu Lisesinde öğrencilere eğitim veren Van Büyükşehir Belediyesine bağlı uzmanlar, öğrencilere deprem öncesi, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri detaylı bir şekilde anlattı.



Deprem öncesinde okullarda hızlı ve güvenli bir şekilde öğrencilerin tahliyesi için güvenli yolların belirlenmesi, depremde durulmaması geren noktalar, toplanma alanları bilgisine sahip olma, acil durumda yardımcı olacak kurumların bilgilerine sahip olma gibi birçok konuda eğitim veren uzmanlar, deprem çantası hazırlama, doğru kullanımı ve içinde bulunması gerekenleri de detaylı olarak anlattı. Verilen eğitimlerin ardından öğrencilere eğitici broşürler de dağıtıldı.



"Depremler, bize afetle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini ortaya koydu"



Eğitimlerle ilgili bilgi veren Jeofizik Mühendisi Ayhan Alkan, temel amaçlarının çocuklarda ve gençlerde deprem bilincini oluşturmak olduğunu belirterek, "Buradaki eğitimlerde öğrencilerimize deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapacakları temel davranışlarla ilgili teorik ve uygulamalı bilgiler veriyoruz. Önceki yıllarda kent merkezindeki okullarda verdiğimiz bu eğitimleri, bu sene ise kırsal mahallerimizdeki okullarımızda veriyoruz. 2011'de ve son zamanlarda Başkale ilçemizde yaşanan depremler bizlere afetle yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koydu. Bizler çocuklarımız ve gençlerimize deprem bilincini aşılamak istiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda kent merkezindeki okullarımızda yaklaşık 30 bin öğrencimize bu eğitimleri verdik. Bu yıl da inşallah merkez dışındaki 10 ilçemiz ve bağlı mahallelerdeki okullarda bu eğitimleri veriyoruz. Dönem sonuna kadar 50 bin öğrencimize bu eğitimleri vermeyi hedefliyoruz. Ben depremle ilgili hassasiyetlerinden dolayı Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez ve eğitimci arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.



Verilen eğitimlerin son derece faydalı olduğunu söyleyen lise öğrencisi Helin Sayıner, "Bu eğitimler sayesinde özellikle deprem anı ve sonrasında doğru bildiğimiz birçok yanlış davranışı öğrendik. Deprem anında durduğumuz yerlerin güvenli olup olmadığı, depreme okulda ya da evde yakalandığımızda neler yapmamız gerektiği konularında çeşitli bilgiler aldık" diye konuştu.



Deprem anında paniklediğini anlatan öğrenci Elvan Yıldırım ise "Deprem anında koşarak binayı terk etmemiz gerektiğini zannediyordum. Bunun yanlış olduğunu öğrendim. Yine cam kenarında durmamak ve sıra altına girip hayat üçgeni oluşturma gibi bilgileri öğrendik. Burada öğrendiklerimi ailemle paylaşarak onların da bilinçlenmelerini sağlayacağım. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN