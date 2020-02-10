Van Büyükşehir Belediyesinden 'kişisel gelişim' konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinden 'kişisel gelişim' konferansı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden 'kişisel gelişim' konferansı

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, gençlerin motivasyon ve özgüven duygusunu geliştirmek adına kişisel gelişim konferansı düzenliyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden 'kişisel gelişim' konferansı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, gençlerin motivasyon ve özgüven duygusunu geliştirmek adına kişisel gelişim konferansı düzenliyor.


Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanlığı, özellikle gençlerin gelişimi ve motivasyonu için ünlü Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya'yı Van halkıyla buluşturuyor. 13 Şubat Perşembe günü saat 14.00'da Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan kültür merkezinde verilecek konferansta Kapaklıkaya katılımcılara kişisel gelişim konularında önemli bilgiler aktaracak. - VAN

Alişan, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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