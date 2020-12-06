Van Büyükşehir Belediyesinden kısıtlamada hasta nakil mesaisi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında evde bakıma ihtiyaç duyan ve hastaneye gitmesi gereken vatandaşların hasta nakil araçlarıyla hastaneye sevklerini sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesinin 444 44 65 ve 0432 222 12 34 evde sağlık hizmetleri numaralarını arayarak yardım isteyen vatandaşlar, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından en kısa sürede evlerinden alınarak hastaneye götürülüyor.

Hastanede muayenesi biten vatandaşlar yine ekipler tarafından evlerine güvenle ulaştırılıyor.

???????Büyükşehir belediyesini arayarak nakil talebinde bulunan Rabia Tosuntürk adlı hasta yakını, verilen sağlık hizmetinden memnun olduklarını belirterek, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve ekiplere teşekkür etti.