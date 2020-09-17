Van Büyükşehir Belediyesinden Kovid-19 denetimleri - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçlarında maske, yolcu sayısı ve hijyen denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı trafik ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi Zabıta ekipleri ve İpekyolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Caddesi eski Araştırma Hastanesi önünde uygulama noktası kurdu.

Burada taksi, minibüs ve otobüsleri durdurarak şoförlerin ve yolcuların maske takıp takmadıklarını ve kapasite üstünde yolcu taşıyıp taşımadıklarını denetleyen ekipler, sürücüleri ve yolcuları da maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.