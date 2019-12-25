Van Büyükşehir Belediyesinden merdiven altı üretim ve satışa sıkı denetim - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van Büyükşehir Belediyesinden merdiven altı üretim ve satışa sıkı denetim - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden merdiven altı üretim ve satışa sıkı denetim

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, 'merdiven altı' olarak tabir edilen kaçak işletmelere ve buralarda üretilen süt ve süt ürünlerinin satışına izin vermiyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden merdiven altı üretim ve satışa sıkı denetim, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, 'merdiven altı' olarak tabir edilen kaçak işletmelere ve buralarda üretilen süt ve süt ürünlerinin satışına izin vermiyor.


Kentte kaçak işletmelerde üretilen süt ve süt ürünlerinin üretimi ve satışına yönelik çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, İpekyolu ilçesi Sıhke Caddesi'nde ruhsatsız olduğu belirlenen bir işletmede farklı kilolarda 157 kutu yoğurda imha edilmek üzere el konuldu. Ekipler ayrıca Sıhke, İskele ve Ordu caddelerinde bulunan çok sayıda iş yerini denetledi.


Vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin devam edeceğini belirten ekipler, sağlıksız ortamda üretilen etiketsiz yoğurt ve diğer gıda maddelerinin tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.


Öte yandan, hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda gıda üretimi yapan işletmeler başta olmak üzere bu ürünleri satan iş yerlerine yönelik denetimlerin de süreceği belirtildi. - VAN

Zabıta Daire Başkanlığı, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 kişi yaralandı
İran sınırında yürek yakan olay! Donarak yaşamını yitirdi 350 kiloluk domuzu gören şaştı kaldı! Son yılların en büyüğü Sinop'ta yakalandı Halısahada 15 gün içerisinde 2 ölüm! Bu kez Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
23:58 Esenyurt'taki trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
23:50 "Rus ordusu, muhalif aktivist Ruslan Shaveddinov'u zorla askere aldı" - Son Dakika Haber
23:50 Karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
23:46 Tunceli'den 2 bin 119 öğrenci uçakla Türkiyeyi gezdi - Son Dakika Haber
23:41 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun mitinginde roket saldırısı korkusu - Son Dakika Haber
23:31 Halısahada 15 gün içerisinde 2 ölüm! Bu kez Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti - Son Dakika Haber
23:19 Canlı yayında Özlem Gürses ile Mehmet Metiner arasında 'işbirlikçi' tartışması: Aynen iade ediyorum - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2019 00:07:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Büyükşehir Belediyesinden merdiven altı üretim ve satışa sıkı denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]