Van Büyükşehir Belediyesinden mezarlıklarda temizlik çalışması - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesince kentteki mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekiplerince, mezarlıklarda kötü görüntüye neden olan otlar temizlendi, duvarlar boyandı, bozulan kaldırımların tadilatı yapıldı.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü görevlisi Kaan Bülent Oruçlu, mezarlıklardaki temizlik çalışmalarını her yıl yaptıklarını söyledi.

Vatandaşların vefat eden yakınlarının kabrini rahatlıkla ziyaret edebilmeleri için gereken hassasiyeti gösterdiklerini belirten Oruçlu, yıl boyunca bu faaliyetin devam ettiğini aktardı.

Vatandaşlardan Mehmet Duran ise ekiplere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.