Van Büyükşehir Belediyesinden Modern Tesis
59 dakika önce
Van Büyükşehir Belediyesi tarafından özel halk otobüslerinin kalkış noktasına yapılan tam donanımlı hareket amirliği binası tamamlandı.
Van
Büyükşehir Belediyesi tarafından özel halk otobüslerinin kalkış noktasına yapılan tam donanımlı hareket amirliği binası tamamlandı. İpekyolu
ilçesi Vali Mithat bey Mahallesi Çavuşbaşı
Caddesi üzerinde bulunan özel halk otobüsleri hareket noktası, modern görünüme kavuşturuldu. Fen İşleri Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalarla daha öncesinde kullanıma elverişli olmayan yolcu bekleme salonunun yerine, kısa bir süre içerisinde çok kompleksli bina inşa edildi. 60 kişilik bekleme salonuna sahip hareket merkezinde ayrıca kafeterya, bebek emzirme odası, mescit, müdüriyet, engelli lavaboları ile bay-bayan lavaboları yer alıyor.
Daha öncesinde hareket merkezinde bekleyecekleri bir alan olmadığı için sıkıntı yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar ise, ilçelere gidiş-gelişlerde artık bekleme salonlarının kafeteryalarında çay-kahve içerek daha rahat bir şekilde vakit geçirdiklerini belirtip, emeği geçenlere teşekkür etti. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:52 Kaynak: İHA
Son Dakika! Ahmet Kural Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi
Erdoğan: Devlet Korumasındaki Gençlerimiz İlk Defa Öğretmenlik, Mühendislik, Hemşirelik Gibi Unvanlara Atanıyor
İsrail, Erken Seçime Gitme Kararı Aldı
2019'a Girmeden SGK'ya Borçlanma Talebinde Bulunanlar 20 Bin Liraya Kadar Kara Geçecek