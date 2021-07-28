Van Büyükşehir Belediyesi muhtarlar için veri ve dilekçe odasını hayata geçirdi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, muhtarların talep ve sıkıntılarına hızlı çözümler üretmek için veri ve dilekçe odası oluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla ana binada kurulan birimde görevli personel, muhtarların sorunlarına hızlı çözümler üretirken, dilekçe yazmalarına ve ilgili daire başkanlıklarına ulaştırmalarına yardımcı oluyor.

Bütün veri ve dilekçeler muhtarlık bilgi sistemine aktaran görevliler, dilekçenin alındığına dair mesajı da muhtarlara cep telefonu mesajıyla iletiyor.

Genel Sekreter Yardımcı Esiner Çetin, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Sinan Hakan, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Orhan Gülaçar'da rutin olarak muhtarlarla bir araya gelip sorun ve taleplerini dinliyor.

Çalışma ile ilgili memnuniyetini dile getiren Başkale ilçesine bağlı Yolmaçayır Mahallesi Muhtarı Erdal Bozbay, daha önce muhatap bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Yeni uygulama ile birçok işlerine daha hızlı çözümler bulduklarını belirten Bozbay, "Gerek genel sekreter yardımcılarımız gerek daire başkanlarımızda çalışmalar konusunda bize yardımcı oluyorlar. Bu sistem biz muhtarların işini kolaylaştırdı. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilimize teşekkür ediyorum." dedi.