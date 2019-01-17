Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinden Öğrencilere Karne Hediyesi

Van Büyükşehir Belediyesinden Öğrencilere Karne Hediyesi

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesinin kırsal mahallelerinde okuyan 90 öğrenciye karne hediyesi olarak kahvaltı ikram ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Van Büyükşehir Belediyesinden Öğrencilere Karne Hediyesi, System.String[]
Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu ilçesinin kırsal mahallelerinde okuyan 90 öğrenciye karne hediyesi olarak kahvaltı ikram ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından İpekyolu ilçesine bağlı Yukarı Gölalan ile Aşağı Gölalan mahallelerindeki ilkokullarda okuyan 90 öğrenciye karne hediyesi olarak kahvaltı ikram etti. Edremit ilçesinde Van Büyükşehir Belediyesine ait sosyal tesislerde düzenlenen kahvaltıya Van Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Tevfik Tepe, okul öğretmeleri de katıldı. Kahvaltı öncesi öğrencilerin bulunduğu masaları gezen Vali Yardımcısı Aslan, onlarla sohbet edip, birlikte kahvaltı yaptı.

Çocuklara yönelik böyle etkinliklerin devam edeceğini belirten Vali Yardımcısı Aslan, geleceğimiz olan çocukların gelişiminde öncü olmak istediklerini söyleyerek, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan paketlerden hediye etti.

Kahvaltının ardından çocuklar, Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bulunan Van Kedi evine götürüldü. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:46 Kaynak: İHA

Edremit, İpekyolu, Van, Güncel
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