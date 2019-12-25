Van Büyükşehir Belediyesinden özel çocuklara özel sınıf - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinden özel çocuklara özel sınıf - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden özel çocuklara özel sınıf

7 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışmayla Mustafa Cengiz İlkokuluna özel eğitim sınıfı yapıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinden özel çocuklara özel sınıf, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortak yürütülen çalışmayla Mustafa Cengiz İlkokuluna özel eğitim sınıfı yapıldı.


Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki eğitim kalitesini artırmak adına yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan ortak projeyle Edremit ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Mustafa Cengiz İlkokuluna, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından özel eğitim sınıfı yapıldı. Her ayrıntısı özel gereksinimli öğrenciler için düşünülen sınıfa, Milli Eğitim Müdürlüğünce bilgisayarlar ve özel koltuklar da konulacak.


Okullarında 9 özel gereksinimli öğrencinin bulunduğunu belirten Okul Müdürü Zübeyt Özdemir, "İnşallah bundan böyle öğrencilerimiz bu sınıflarda eğitimlerini daha kaliteli ve daha eğitici bir şekilde alacak. Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'e okulumuza vermiş olduğu destekten dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - VAN

Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran sınırında yürek yakan olay! Donarak yaşamını yitirdi
Ortaokul öğrencisi 3. kattan düştü, aile okulu ilgisizlikle suçladı Serkan Tuğcu, öğretmen arkadaşlarıyla bir araya geldi ve tek kamera ile sinema filmi çekti Zeytin işçilerini taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 10 yaralı

Son Dakika Haberleri
19:36 Paramedikler "anında müdahale" etkinliğinde saniyelerle yarıştı - Son Dakika
19:36 Karadeniz'de 3 ilde 15 noktada yangınlar sürüyor (9) - Son Dakika
19:36 Hindistan'da protestolar sürüyor - Son Dakika
19:35 DHA YURT BÜLTENİ - 22 - Son Dakika
19:34 Amonyak gazından etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
18:46 Putin, 5 generali görevden aldı - Son Dakika
18:44 Meteoroloji'den 5 ili uyardı: Kuvvetli sağanak ve kar geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 19:40:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Büyükşehir Belediyesinden özel çocuklara özel sınıf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]