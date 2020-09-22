Van Büyükşehir Belediyesinden personel alımı iddialarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden personel alımı iddialarıyla ilgili açıklama

Van Büyükşehir Belediyesi, personel alımı iddialarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden personel alımı iddialarıyla ilgili açıklama, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, personel alımı iddialarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı Basın yayın organlarında Van Büyükşehir Belediyesine çok sayıda personel alındığı yönünde gerçek olmayan hayal ürünü haberler yer almaktadır. Kaynağı kesinlikle belli olmayan ve dilden dile dolaşan personel alındığı veya alınacağı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Valimiz Mehmet Emin Bilmez'in, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliğine görevlendirildiği 19 Ağustos 2019 tarihinden itibaren belediyemize herhangi bir personel alımı yapılmamıştır. Bu nedenle vatandaşlarımızın bu tür yalan haberlere kesinlikle itibar etmemeleri gerekmektedir. Ayrıca çalışmalarımız mevcut kadro ile büyük bir özveriyle sürmekte olup, Van Büyükşehir Belediyemize şu an için herhangi bir personel alımının söz konusu olmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - VAN

Büyükşehir Belediyesi, personel alımı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinden personel alımı iddialarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

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