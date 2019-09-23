Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinden 'şeffaf belediyecilik' örneği
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Van Büyükşehir Belediyesinden 'şeffaf belediyecilik' örneği

55 dakika önce

Van Büyükşehir Belediyesi, 'şeffaf belediyecilik' ilkesi doğrultusunda ihalelerini canlı yayınla vatandaşlara aktaracak.

Van Büyükşehir Belediyesinden 'şeffaf belediyecilik' örneği, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, 'şeffaf belediyecilik' ilkesi doğrultusunda ihalelerini canlı yayınla vatandaşlara aktaracak.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in göreve başladığı ilk gün, belediyedeki tüm birimlere verdiği 'şeffaf belediyecilik' talimatı hayata geçirildi. Kurum içerisinde yapılacak tüm ihaleler, ihale öncesinde tarihi, yeri, saati ve diğer detaylarıyla vatandaşlara duyurulacak. Aynı zamanda ihaleler başından sonuna kadar belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından da canlı yayınlanacak.


Bu kapsamda ilk olarak 24 Eylül Salı günü saat 10.30'da Van Büyükşehir Belediye binası ihale salonunda 'ÖTV'siz yakıt ihalesi' yapılacak. İhale, şeffaf bir şekilde resmi Twitter hesabı @vanbuyuksehirbb, Facebook hesabı @vanbld ve van_buyuksehir_belediyesi Instagram adreslerinden canlı verilecek. - VAN

Emin Bilmez, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:10 Kaynak: İHA
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