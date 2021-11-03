Van Büyükşehir Belediyesinden şiir dinletisi - Son Dakika

Şiir dinletisinin ardından yerel sanatçılar tarafından mini konser de verildi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Hacıbekir Mahallesi'ndeki Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliğe şair, yazar ve ses sanatçıları katıldı.

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