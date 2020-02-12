Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesinden sürücülere uyarı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmamaları uyarısında bulundu.


Van'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, neredeyse hayatı durma noktasına getirdi. Yoğun kar yağışıyla beraber kent merkezi tamamen beyaz örtüye bürünürken, Van Büyükşehir Belediyesi de sürücüleri zorunlu olmadığı sürece trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın öncelikle özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, toplu taşıma araçlarını kullanmaları önem arz etmektedir. Özel araçları ile trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın araçlarında kar lastiği ve zincir bulundurmaları gerekmektedir. Ayrıca belediyemizin yol açma çalışmalarına engel teşkil edecek şekilde cadde ve sokak kenarlarına park yapmamaları gerekmektedir" denildi. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:15 Kaynak: İHA
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