Van Büyükşehir Belediyesinden 'teknede altın günü' iddialarına yalanlama - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden 'teknede altın günü' iddialarına yalanlama

15.12.2020 10:46
Van Büyükşehir Belediyesinden 'teknede altın günü' iddialarına yalanlama, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, teknede altın günü yapıldığı iddiasının tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, teknede altın günü yapıldığı iddiasının tamamen asılsız olduğunu duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde özellikle sosyal medya platformları ve bazı internet sitelerinde, Belediyemiz Ulaşım Daire Başkanlığı emrine görevlendirilen protokol teknesinin tadilatına 638 bin TL verilerek şahsi işlerde kullanıldığı yönünde mesnetsiz iddialar yer almaktadır. 2018 yılında bakım-onarımı yapılan söz konusu tekne, ilimizi ziyaret eden misafirlerin Van Gölü'ndeki ulaşımı ve ihtiyaç halinde Akdamar Adası gezileri için kullanılmaktadır. Teknede altın günü yapıldığı iddiası tamamen asılsızdır. Tekne, 2019 ve 2020 yılı içerisinde bu ve benzeri hiçbir etkinlik için kullanılmamıştır. Teknemiz, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmaktadır. Basına da yansıdığı üzere ilimiz ve ilçelerimizde bulunan dar gelirli ilk ve ortaokul öğrencilerinin Van Gölü ve tarihi Akdamar Adası'nın gezdirilmesi, yine belirli zamanlarda yaşlı ve engelli vatandaşların Van Gölü ve Akdamar Adası gezilerinde kullanılmaktadır. Ayrıca belediyeden 48 bin TL'ye herhangi bir yemek takımı ve ya kişisel harcama yapılmamıştır. Bu bağlamda İçişleri Bakanlığınca Van Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapıldığı dönemden günümüze, hizmetlerimiz halk odaklı olup her evresi şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık yürütülmektedir. Bu nedenle amaçları hizmet olmayan, vatandaş için yapılan hizmetleri baltalamaya çalışan belli kesimlerin gündem oluşturma çabası içinde yaptığı bu tür paylaşımların dikkate alınmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - VAN

Büyükşehir Belediyesi, Akdamar Adası, Van Gölü, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinden 'teknede altın günü' iddialarına yalanlama - Son Dakika


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