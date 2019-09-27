Van Büyükşehir Belediyesinden temizlik seferberliği

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan temizlik seferberliği ile caddeler ve bulvarlar sürekli yıkanırken, şehir çöplerden arındırılıyor.



Her alanda çalışmalarını sıklaştıran Van Büyükşehir Belediyesi, temizlik anlamında da daha önce görülmemiş çalışmalara imza atıyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda hizmetler yapan Van Büyükşehir Belediyesi, temizlik için adeta bir ordu oluşturdu. Gece gündüz demeden çalışan ekipler, daha yaşanılası bir şehir için caddeler ve bulvarları yıkayıp, kent merkezindeki çöp kovalarını dezenfekte ederken, şehri tamamen çöplerden arındırıyor.



Van Büyükşehir Belediyesinin düzenli temizlik çalışmaları kent genelindeki vatandaşlar tarafından da büyük takdir topluyor. - VAN