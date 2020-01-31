Van Büyükşehir Belediyesinden trafik denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinden trafik denetimi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden trafik denetimi

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesinin trafik zabıta ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu noktalarda denetim yaptı.

Van Büyükşehir Belediyesinden trafik denetimi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesinin trafik zabıta ekipleri, trafik akışının yoğun olduğu noktalarda denetim yaptı.


Kentte araç trafiğini rahatlatmak için Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesindeki trafik zabıta ekipleri, denetimlerine devam ediyor. Sıhke, İskele ve Maraş caddeleriyle Beşyol ve Karayolları kavşağı gibi araç yoğunluğunun olduğu alanlarda uygulama yapan ekipler, ayrıca kent genelindeki cadde, kavşak ve sokaklarda sürekli ring atarak yanlış park ve kendi durakları haricinde indirme bindirme yapan toplu ulaşım araçlarına anında müdahale ediyor. Gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, özellikle toplu taşıma araçlarının duraklarına park eden sürücüleri uyararak araçlarını kaldırmalarını sağlıyor. Uyarılara rağmen araçlarını kaldırmayan sürücülere ise cezai işlem yapılıyor.


Van Büyükşehir Belediyesinin trafik zabıta ekiplerine, Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de destek veriyor.


Uygulama sayesinde araç yoğunluğunun olduğu alanlarda trafik akışında ciddi rahatlama yaşanırken, vatandaş ve sürücüler de uygulamadan memnun olduklarını ifade ettiler. - VAN

Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:24 Kaynak: İHA
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