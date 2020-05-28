Van Büyükşehir Belediyesinden üreten çiftçiye makine desteği - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, kentte tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi için ekim yapan çiftçilere ücretsiz makine desteği veriyor.



Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla başlatılan tarım seferberliği çiftçinin yüzünü güldürüyor. Vna Büyükşehir Belediyesi, yağışlar bakımından verimli bir yıl geçiren Vanlı çiftçilere; sulama kanalı, sıvatlar, yeni göletler, temizlik ve fide desteğinin yanı sıra tarımsal makine desteği de vermeye başladı. İpekyolu ilçesi Yukarı Bakraçlı Mahallesi'nde tarlasına silajlık mısır ekmek isteyen ama imkanı olmayan çiftçi Sıddık Aydemir'e ihtiyaç duyduğu makine yardımını Van Büyükşehir Belediyesi yaptı.



İhtiyaç talebini Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bildiren Aydemir'in ekin yapacağı alanda teknik ekip tarafından inceleme yapılarak üretime elverişli olduğu tespit edildi. Ardından çiftçinin tarlasına kadar getirilen nohut, fasulye, ayçiçeği ekim mibzeri çiftçiye teslim edilirken, kullanımı ile ilgili bilgi veren teknik ekip de ekim sırasında orada hazır bulundu. Daha önce tarlalarına zorluklar içerisinde sadece buğday ektiklerini ifade eden Sıddık Aydemir, silajlık mısır ekimi için ihtiyaç duydukları makineyi temin eden Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.



Çiftçiliğin eskiden çok daha zor olduğunu ifade eden Aydemir, şimdi her şeyin kolay olduğunu, yeter ki üretim azminin olması gerektiğini belirtti.



Aydemir, "Eskiden ekinlerimizi saatlerce elle ekiyorduk. Hem zor oluyordu hem de yeteri kadar verimli olmuyordu. Geçen sene de makine desteği almıştım. Bu sene ikinci kez getirdiler. Geçen sene tarlam 20 ton silaj verdi. Bu sene 30 tonun üzerinde bekliyoruz. Daha önce sulama borusu ihtiyacımızı da Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri gidermişti. Bugüne kadar ne için gittiysek boş çevirmediler bizi. Sağ olsunlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - VAN