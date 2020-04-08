Van Büyükşehir Belediyesinden yerli tohum atağı

Van Büyükşehir Belediyesi, tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin milli tohuma yöneliminin arttırılması amacıyla yerli fide üretimi yapıyor.



Van'da yerli ve milli tohumun korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için başlatılan yerli tohum atağı sürüyor. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Edremit ilçesindeki seralarda 45 çeşit tohumdan yaklaşık 100 bin yerli tohumu toprakla buluşturdu. Seralarda yetiştirilecek fideler ise çiftçilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Çiftçiler de ekimini yaptıkları fidelerden aynı zamanda yerli tohum elde edebilecekler.



Bu çalışma ile milli tohumun yaygınlaştırılması ve yüksek verimli ürünlerin elde edilmesi hedeflenirken, bölgede ürün çeşitliliğinin sağlanması ve sürdürülebilir milli tohumun yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.



Ekimi yapılan seraları gezen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, yapılan çalışmayla ülkemizin tohum üretiminde dışa bağımlılığını azaltmayı planladıklarını söyledi. Yerli tohumdan elde edilen ürünlerin daha sağlıklı olduğunu belirten Altun, "Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla belediyemize ait seramızda fide üretmeye başladık. Buradaki temel amacımız da ithal tohumlardan sıyrılarak, tamamen yerli milli tohumlardan ürün elde etmek ve çiftçimizin de yerli tohum tercih etmesini sağlamaktır. Bu çerçevede seramızda başlattığımız 100 bin tohum fidemizi önümüzdeki aylarda çiftçimize ücretsiz olarak dağıtacağız. Bu sayede inşallah ithal tohumların yerini yerli tohumlarımız alacak ve daha sağlıklı ürünler de sofralarımıza gelmiş olacak. Ben çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - VAN