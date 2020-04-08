Van Büyükşehir Belediyesinden yerli tohum atağı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, tarımın geliştirilmesi ve çiftçilerin milli tohuma yöneliminin artırılması amacıyla yerli fide üretimine başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerli ve milli tohumun korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığınca Edremit ilçesindeki seralarda 45 çeşit tohumdan yaklaşık 100 bin yerli tohum toprakla buluşturuldu.

Seralarda yetiştirilecek fidelerden ücretsiz olarak yararlanacak çiftçiler, elde ettikleri ürünlerden yerli tohum üretebilecek.

Seralarda inceleme yapan Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Yusuf Altun, çalışmayla milli tohumun yaygınlaştırılması, yüksek verimli ürünlerin elde edilmesi, ürün çeşitliliğinin sağlanmasının amaçlandığını söyledi.

Bu sayede tohum üretiminde dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini belirten Altun, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla, belediyeye ait serada fide üretmeye başladıklarını söyledi.

Buradaki temel amaçlarının ithal tohumlardan sıyrılarak, tamamen yerli ve milli tohumlardan ürün elde etmek ve çiftçinin de yerli tohum tercih etmesini sağlamak olduğunu ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede seramızda başlattığımız 100 bin tohum fidemizi önümüzdeki aylarda çiftçimize ücretsiz dağıtacağız. Bu sayede inşallah ithal tohumların yerini yerli tohumlarımız alacak ve sofralarımıza daha sağlıklı ürünler gelecek."