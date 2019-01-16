Van Büyükşehir Belediyesinden Yılın İlk Meclis Toplantısı
10 dakika önce
Van Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılının ilk olağan meclis toplantısı yapıldı.
Van
Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılının ilk olağan meclis toplantısı yapıldı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez
, ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. Vali Bilmez, başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Vekili Sinan Aslan ve meclis üyeleri katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda ağırlıklı imar olmak üzere 41 gündem maddesi görüşüldü. Bunlardan 31 madde karara bağlanırken, diğer maddelerin görüşülmesine devam edilecek.
Ayrıca toplantıda; vergi ve harç tarife cetvelleri, numarataj çalışmaları kapsamında ismi olmayan cadde ve sokaklara isim verilmesi ve çoğunluğu imar konularının oluşturduğu gündem maddeleri konuşuldu. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:03 Kaynak: İHA
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