Van Büyükşehir Belediyesinden yol yapım çalışması - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Hacıbekir Caddesi'nde yürütülen 'Prestij Cadde' projesi çalışmalarının daha sağlıklı ve hızlı yürütülmesi için ikinci etaba başlıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ikinci etapta yer alan İki Nisan Kavşağı ile Eski Vali Konağı arasındaki kısmın 1- 10 Kasım 2020 tarihleri arasında 10 gün boyunca araç trafiğine kapalı kalacağı belirtildi. Açıklamada, "Caddenin trafiğe kapalı kaldığı süre içerisinde toplu taşıma araçları başta olmak üzere tüm sürücülerimiz için alternatif güzergahlar belirlenmiştir. Bu kapsamda Hacıbekir Caddesi'nden Cumhuriyet Caddesi yönüne gelen sürücülerimiz Erek Dağı Caddesi ve İki Nisan Caddesi'ni kullanabileceklerdir. Ayrıca Uzun Sokak'tan Eski Vali Konağı yönüne gelen sürücülerimiz ise Milli Egemenlik Caddesi üzerinden Erek Dağı Caddesi güzergahını kullanabilecekler. Trafikte aksaklıkların yaşanmaması için belirlenen güzergahların kullanılması önem arz etmektedir" denildi. - VAN