Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için kuraya katılacaklar kesinleşti - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için kuraya katılacaklar kesinleşti

07.01.2021 08:52
Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için kuraya katılacaklar kesinleşti, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesine alacağı 70 personel için başvurulara tanıdığı itiraz sürecini tamamladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesine alacağı 70 personel için başvurulara tanıdığı itiraz sürecini tamamladı. İnceleme sonunda 347 itirazdan 134'ü kabul edilirken, 213 kişinin itirazı ise reddedildi. İsimleri açıklanan adaylar cuma günü yapılacak kuraya girmeye hak kazandı.

Van Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden olan BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alınacak olan 65 otobüs-kamyon şoförü ve 5 iş makinesi operatörü alımı ile ilgili süreç devam ediyor. 1-5 Ocak 2021 tarihlerinde 347 adet itiraz maili itiraz@belvan.com.tr adresine ulaştı. Büyük bir titizlikle değerlendirilen itirazlardan 134'i kabul edilirken, 213 kişinin itirazı ise reddedilerek ilgililerine bilgilendirme maili atıldı. Yapılan itirazlar sonrası kuraya katılacakların isimleri de www.van.bel.tr adresinin duyurular kısmında yayınlandı.

70 personel alımı için 680 kişinin katılacağı kura çekimi 8 Ocak Cuma günü saat 10.30'da noter huzurunda gerçekleşecek. Van Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak olan kuraya korona virüs nedeniyle katılım sağlanmayacak, sadece basın mensupları kurayı takip edebilecek.

Kura sonrasında mülakata katılmaya hak kazanacak kişilerin bilgileri ile mülakat tarihi ve yeri belediyenin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. - VAN

Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için kuraya katılacaklar kesinleşti

Büyükşehir Belediyesi, Ticaret, Cuma, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için kuraya katılacaklar kesinleşti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kongre baskını sonrası Twitter, Facebook ve Instagram Trump'ın hesaplarını bloke etti Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Trump destekçileri Kongre binasının yanına darağacı kurdu! Görenlerin tüyleri diken diken oldu Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı
ABD'de Kongre binası baskınının ardından Beyaz Saray'da 3 kritik isim istifa etti ABD'de Kongre binası baskınının ardından Beyaz Saray'da 3 kritik isim istifa etti         
08:34
Trump'a yardımcısı Pence'den kazık! Twitter hesabına Biden'ın fotoğrafını koydu Trump'a yardımcısı Pence'den kazık! Twitter hesabına Biden'ın fotoğrafını koydu         
07:41
Sadakatsiz'in 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, ağlayarak Asya'ya yalvardı Sadakatsiz'in 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, ağlayarak Asya'ya yalvardı         
07:31
Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi         
07:01
Freni boşalan tır 11 aracı biçerek bir binanın duvarına çarptı Freni boşalan tır 11 aracı biçerek bir binanın duvarına çarptı         
00:52
Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımıyla büyüledi Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin bir dönem evli olduğu model Aida Yespica, paylaşımıyla büyüledi         
23:00
Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak Yeni adıyla ekranlara dönmeye hazırlanan Kurtlar Vadisi, Show TV'de yayınlanmayacak         
21:49
Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle ortalığı yaktı geçti! Kusursuz fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı         
20:55
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti At üzerinde mayolu poz veren Şevval Şahin, sosyal medyayı yıktı geçti         
18:55
Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu Barış Murat Yağcı ile videosu ifşa olan Nisa Bölükbaşı, Sihirli Annem dizisine transfer oldu         
17:14
İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım İrem Derici'den çok konuşulacak itiraf: Cinsel içerikli film izleyip kendimi tatmin ederken anneme yakalandım         
13:29
Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Son Dakika: Fenerbahçe Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı         
12:10
Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim Fuhuş yapan hasta eşine seslenen koca, eve dönmesi için böyle yalvardı: Ne olur sesimi duy, seni çok özledim         
10:03
"İnsanlar çift yaratılmış" sözü bir kez daha gerçek oldu! Ramiz Dayı'nın kopyası Van'da bulundu         
08:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 09:01:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için kuraya katılacaklar kesinleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei