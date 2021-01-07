Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı 70 personel için kuraya katılacaklar kesinleşti - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesine alacağı 70 personel için başvurulara tanıdığı itiraz sürecini tamamladı. İnceleme sonunda 347 itirazdan 134'ü kabul edilirken, 213 kişinin itirazı ise reddedildi. İsimleri açıklanan adaylar cuma günü yapılacak kuraya girmeye hak kazandı.

Van Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden olan BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alınacak olan 65 otobüs-kamyon şoförü ve 5 iş makinesi operatörü alımı ile ilgili süreç devam ediyor. 1-5 Ocak 2021 tarihlerinde 347 adet itiraz maili itiraz@belvan.com.tr adresine ulaştı. Büyük bir titizlikle değerlendirilen itirazlardan 134'i kabul edilirken, 213 kişinin itirazı ise reddedilerek ilgililerine bilgilendirme maili atıldı. Yapılan itirazlar sonrası kuraya katılacakların isimleri de www.van.bel.tr adresinin duyurular kısmında yayınlandı.

70 personel alımı için 680 kişinin katılacağı kura çekimi 8 Ocak Cuma günü saat 10.30'da noter huzurunda gerçekleşecek. Van Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanacak olan kuraya korona virüs nedeniyle katılım sağlanmayacak, sadece basın mensupları kurayı takip edebilecek.

Kura sonrasında mülakata katılmaya hak kazanacak kişilerin bilgileri ile mülakat tarihi ve yeri belediyenin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak. - VAN