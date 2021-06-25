Van Büyükşehir Belediyesinin alacağı memur ve zabıtalar belli oldu - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilecek olan 93 memur ve 15 zabıta belli oldu.

Van Büyükşehir Belediyesi, kurumsal kapasitesini arttırmak amacıyla 9 farklı kadro unvanlı 93 memur ve 15 zabıta memuru alımı ile ilgili süreci tamamladı. Her aşaması şeffaf ve hakkaniyet içerisinde yapılan alımlarla ilgili listeler açıklandı. Başarı puanı, sözlü mülakat ve yeterlilik mülakatlarının ardından başarı puanına göre sıralanan adayların isim listesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü ile Van Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinin duyurular kısmında ulaşılabilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere yapılan alımlar ile ilgili 23.01.2021 tarihinde Van Büyükşehir Belediyesinin kurumsal web sitesi üzerinden ilana çıkılmıştı. - VAN