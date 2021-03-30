Van Büyükşehir Belediyesinin BESYO kursları başlıyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda (BESYO) okumak isteyen gençler için ücretsiz hazırlık kursu açıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün koordinasyonunda faaliyet gösterecek BESYO hazırlık kursunun yeni dönem kayıtları başladı. BESYO kursu, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin de desteğiyle 1 Nisan'da başlayacak. Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün uzman antrenör kadrosuyla bu yıl 3. kez açılacak olan hazırlık kurslarına başvuru yapmak isteyen öğrencilerin 1 adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve başvuru merkezinden alacakları başvuru formu ile Van Şehir Stadyumu amatör sahada bulunan başvuru noktasına şahsen başvurmaları gerekiyor.

Van Atatürk Şehir Stadyumunda 10 uzman antrenör tarafından yapılacak olan kurslarla ilgili detaylı bilgi almak isteyen kursiyerlerin 0538 515 93 40 - 0542 773 08 16 numaralı telefonları arayabileceği belirtildi. - VAN