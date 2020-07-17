Van Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere desteği sürüyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi tarımsal üretime yönelik desteklerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatı doğrultusunda başlayan tarım seferberliği devam ediyor.

Koronavirüs sürecinde "önce üretim" diyerek Van merkez ve 13 ilçenin tüm kırsal mahallelerinde tarım hareketliliği başlatan belediye, çiftçilere sunduğu desteklerle kentte tarımsal üretimin artırılmasını hedefliyor.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, birçok mahallede arazi yolu, gölet yapım ve onarımı, kanal yapımı ve temizliği, sıvat kurulumu ile çiftçilere üretim konusunda destek sunuyor.

Muradiye'nin Uluşar, Erciş'in Kozluca, Bahçesaray'ın Han ve Güneyyamaç, Saray'ın Koçbaşı ve Özalp ilçesinin Dağdeviren mahallelerinde arazi ve yayla yollarını açan ekipler, yine Muradiye'nin Topuzarpa Mahallesi'nde çiftçilerin gölet ve sıvatlara çiftçilerin ulaşımını sağladı.