Van Büyükşehir Belediyesinin çocuk tiyatrosu ilgi gördü - Son Dakika
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Van Büyükşehir Belediyesinin çocuk tiyatrosu ilgi gördü

25.05.2022 16:38
Van Büyükşehir Belediyesinin çocuk tiyatrosu ilgi gördü

Van'da öğrenciler, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen tiyatro etkinliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Van'da öğrenciler, Büyükşehir Belediyesince düzenlenen tiyatro etkinliğinde eğlenceli anlar yaşadı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuk ve gençlerin sosyal gelişimine katkıda bulunmak için sanatsal etkinlikler devam ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca Hacıbekir Kültür Merkezinde düzenlenen tiyatro gösterimi, katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Edremit ilçesindeki Süphan Ortaokulu, Kahraman Çocuklar Borsa Ortaokulu ve Gevaş Dereağzı İlköğretim Okulu'ndan yaklaşık 370 öğrenci, etkinlik kapsamında "Kayıp Masallar" adlı çocuk oyununu izledi.

Öte yandan Hacıbekir Kültür Merkezinde Abdurahman Gazi Özel Eğitim ile İlgi Özel Eğitim Okulundan öğrenciler için de "engelsiz sinema" etkinliği düzenlendi.

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Kaynak: AA

Tiyatro, Çocuk, Van, Güncel, Son Dakika

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