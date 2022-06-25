Van Büyükşehir Belediyesinin Fidanlık Parkı'ndaki çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Van Büyükşehir Belediyesinin Fidanlık Parkı'ndaki çalışmaları sürüyor

25.06.2022 20:11
Van Büyükşehir Belediyesinin Fidanlık Parkı'ndaki çalışmaları sürüyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Fidanlık Parkı'nda yürütülen çalışmaları inceledi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Fidanlık Parkı'nda yürütülen çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinin kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunmayı planladığı parkta çalışmalar hakkında bilgi alan Balcı, çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılacağı alanlar oluşturduklarını söyledi.

Parkın tamamlanmasıyla çocukların, gençlerin ve kadınların yeni sosyal alanlara kavuşacağını aktaran Balcı, "Çocuklar ve gençler için burayı kültür merkezi yaptık. Yeniden dizayn edildi. Yanında kreşimiz var. Bunun yanı sıra ilkokul ve ortaokul çocuklarının ders çalışabileceği etüt merkezi kurduk. Çocukların kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunabilecekleri kültür merkezi, gençlerin kültürel sanatsal faaliyetlerini icra edecekleri ve bolca vakit geçirebilecekleri gençlik merkezleri faaliyete geçiriyoruz. Kadınlarımıza destek verecek ve onların işlerini kolaylaştıracak kadın kültür sanat merkezini dizayn ediyoruz. Burada kütüphanemiz de mevcut. İnşallah burası çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlara hizmet verecek." diye konuştu.

Parktan özellikle kadınların istifade edeceğini ifade eden Balcı, buranın çocukların ve gençlerin sanatla, müzikle, resimle uğraşacakları, ayrıca spor alanı olarak kullanacakları bir yer olduğunu belirtti.

YORUMLAR
500
Van'da gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak Van'da gökyüzü gözlem etkinliği yapılacak Fair play ödüllü Vali Balcı, 'Spor Van' projesini hayata geçiriyor Fair play ödüllü Vali Balcı, 'Spor Van' projesini hayata geçiriyor
Kaynak: AA

Balcı, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinin Fidanlık Parkı'ndaki çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:57 Mastürbasyon yaparken cinsel organına zincir sokan adam hastanelik oldu
19:52 Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Tirana'yı 4-0 mağlup ett
19:32 Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique hazırlık maçlarındaki performansıyla mest etti
19:08 Real Madrid ile sözleşmesi sona eren Gareth Bale, ABD ekibiyle 1 yıllık kontrat imzalayacak
18:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği idam cezasına 6'lı masadaki Karamollaoğlu destek verdi
18:54 Fırat Kalkanı bölgesinde 5, Pençe-Kilit bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi
18:13 Beşiktaş, Wout Weghorst ile anlaşmaya varmak üzere! Golcü İstanbul'a geliyor
17:44 Fenerbahçe Danilo Pereira'yı renklerine katmak istiyor! Teknik direktör Jorge Jesus devrede
17:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü! İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi hakkında hususla ele alındı
17:01 Futsal U19 Milli Takımımız hayat kurtardı! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 20:18:21. #1.11#
SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesinin Fidanlık Parkı'ndaki çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement