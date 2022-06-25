Van Büyükşehir Belediyesinin Fidanlık Parkı'ndaki çalışmaları sürüyor

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, Fidanlık Parkı'nda yürütülen çalışmaları inceledi.

Büyükşehir Belediyesinin kısa süre içinde vatandaşların hizmetine sunmayı planladığı parkta çalışmalar hakkında bilgi alan Balcı, çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik, kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılacağı alanlar oluşturduklarını söyledi.

Parkın tamamlanmasıyla çocukların, gençlerin ve kadınların yeni sosyal alanlara kavuşacağını aktaran Balcı, "Çocuklar ve gençler için burayı kültür merkezi yaptık. Yeniden dizayn edildi. Yanında kreşimiz var. Bunun yanı sıra ilkokul ve ortaokul çocuklarının ders çalışabileceği etüt merkezi kurduk. Çocukların kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunabilecekleri kültür merkezi, gençlerin kültürel sanatsal faaliyetlerini icra edecekleri ve bolca vakit geçirebilecekleri gençlik merkezleri faaliyete geçiriyoruz. Kadınlarımıza destek verecek ve onların işlerini kolaylaştıracak kadın kültür sanat merkezini dizayn ediyoruz. Burada kütüphanemiz de mevcut. İnşallah burası çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlara hizmet verecek." diye konuştu.

Parktan özellikle kadınların istifade edeceğini ifade eden Balcı, buranın çocukların ve gençlerin sanatla, müzikle, resimle uğraşacakları, ayrıca spor alanı olarak kullanacakları bir yer olduğunu belirtti.