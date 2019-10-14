Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinin 'Hoş Geldin Bebek' projesi devam ediyor
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinin 'Hoş Geldin Bebek' projesi devam ediyor

Van Büyükşehir Belediyesinin 'Hoş Geldin Bebek' projesi devam ediyor

1 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesinin yeni doğum yapmış anneler için başlattığı 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle yaklaşık 2 bin 411 anneye bakım seti hediye edildi.

Van Büyükşehir Belediyesinin 'Hoş Geldin Bebek' projesi devam ediyor, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesinin yeni doğum yapmış anneler için başlattığı 'Hoş Geldin Bebek' projesiyle yaklaşık 2 bin 411 anneye bakım seti hediye edildi.


Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve ailelere katkı sağlamak amacıyla başlatılan proje kapsamında yeni bebekleri olan ailelere bakım seti hediye ediliyor. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni doğan servisindeki anneleri ziyaret eden belediye ekipleri, annelere 'geçmiş olsun' dileklerinde bulunarak, yanlarında getirdikleri ve içerisinde bebek bezi, bebek şampuanı, bebek sabunu, ateş ölçer, zıbın takımı, bebek battaniyesi, biberon, ıslak mendil ve anne elbisesinin yer aldığı bebek bakım çantası hediye ediyor.


Projenin başladığı kısa süre içerisinde hastanelerde 2 bin 411 anneye bebek bakım seti hediye edildiğini vurgulayan Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, tüm bebeklere hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler diledi.


Doğum raporu ile ayrıca belediyeye başvuran ailelere de bakım setlerini verdiklerini belirten Allahverdi, projenin belirli periyotlarla devam edeceğini de ifade etti. - VAN

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Bebek, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:08 Kaynak: İHA
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