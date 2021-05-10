Van'da vektörle mücadele çalışmaları - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karasinek, sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 32 araç ve modern ilaçlama makineleriyle kent genelindeki göl kıyıları, sazlık alanlar, bataklıklar gibi üreme alanlarında ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, vektörle kaynağında mücadele ettiklerini belirtti.
Personelin bu konuda yoğun mesai harcadığını ifade eden Allahverdi, çalışmaların yaz süresince devam edeceğini kaydetti.
Kaynak: AA
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