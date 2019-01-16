Van Büyükşehir Belediyesinin İnternet Sitesi Yenilendi
48 dakika önce
Van Büyükşehir Belediyesinin resmi web adresi yeni yüzüyle yayına başladı.
Van
Büyükşehir Belediyesinin resmi web adresi yeni yüzüyle yayına başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi resmi web adresi www.van.bel.tr güncellendi. Yeni yüzüyle vatandaşlara hizmet verecek olan adresten Van Büyükşehir Belediyesine ait tüm haberleri, projeleri, etkinlikleri, ihaleleri, cenaze gibi tüm duyurular takip edilebilecek. Yine siteden e-belediye uygulamasından borç sorgulama, UKOME kararları, meclis kararları, otobüs saatleri ve sosyal medya bölümlerine ulaşarak istek ve temenniler de yetkili birimlere iletilebilir. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:41 Kaynak: İHA
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