Van Büyükşehir Belediyesinin karla mücadelesinde büyük başarı - Son Dakika

- Van Büyükşehir Belediyesinin karla mücadelesinde büyük başarı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı sonrası başlattığı çalışmalarda büyük bir başarı sağladı. Ulaşıma kapanan 495 yerleşim yerinden 487'sinin yolu kısa sürede yeniden açılırken, 8 mezra yolunda ise çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kentte etkili olan kar yağışı sonrası merkez ve 13 ilçedeki 6 bin 500 kilometre yol ağında 200 araç ve 561 personelle kar küreme, tuzlama, yol açma ve kaldırım temizleme çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla yolu ulaşıma kapanan 262 mahalle ve 225 mezra olmak üzere toplam 487 yerleşim yeri yolu ulaşıma açıldı. 8 mezra yolunda ise ekipler aralıksız çalışıyor.

Gece gündüz demeden hummalı bir çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, vatandaşların mağdur olmamaları için yoğun çaba sarf etti. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini önceden alan ekipler, yaklaşık 14 hasta kurtarma çalışmasını da başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte ekipler, olası buzlanma ve olumsuz durumlara da anında müdahale ediyor.