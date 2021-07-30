Van Büyükşehir Belediyesi çocuklara yönelik Kur'an kursu açtı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Kadın Aile Merkezinde çocuklara yönelik Kur'an kursu açtı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kademeli normalleşme sürecinin başlamasıyla çeşitli kurslar düzenlemeye başladı.

Bu kapsamda Kadın ve Aile Merkezinde çocuklar için Kur'an-ı Kerim kursu açıldı. İl Müftülüğünde görevli eğitmenler tarafından verilen kursa aileler ilgi gösterdi.

Kursiyerlerin büyük çoğunluğunu ise 8-12 yaş grubundaki çocukların oluşturduğu kurs, bir ay sonra ilk mezunlarını verecek.

Ailelerden olumlu tepkiler aldıklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, "Kurslarımız pandemi kurallarına uygun olarak yapılıyor. Eğitimlerimizi Van Müftülüğünde görevli hocalarımızla birlikte yapıyoruz. Kurslara ilgi yoğun." dedi.