Son Dakika Haberleri: Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla meslek sahibi oluyorlar
Son Dakika Güncel Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla meslek sahibi oluyorlar - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla meslek sahibi oluyorlar

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim veren Kadın ve Aile Merkezi, ücretsiz kurslar vermeye devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla meslek sahibi oluyorlar, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde eğitim veren Kadın ve Aile Merkezi, ücretsiz kurslar vermeye devam ediyor.


Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Merkezinde verilen meslek edindirme kursları, vatandaşlara yeni iş kapıları açıyor. Özellikle kadınlar, bu kurslara giderek hem meslek sahibi oluyor hem de sosyal hayata aktif olarak katılıyor. Hafta içi her gün eğitim alan 21 kursiyer; saç kesimi, boyama, makyaj ve cilt bakımı gibi eğitimleri uzmanlar tarafından uygulamalı olarak öğrenerek meslek ediniyorlar. Yaklaşık 800 saatlik kurs eğitimi sonunda kursiyerler, İl Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ustalık belgesi almaya hak kazanıyor. - VAN

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:05 Kaynak: İHA
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