Van'da "Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri" - Son Dakika
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Van'da "Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri"

25.03.2022 16:44
Van'da "Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri"

Van Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri" kadınları bir araya getirmeye devam ediyor.

Van Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri" kadınları bir araya getirmeye devam ediyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde düzenlenen mahalle buluşmaları, Edremit İlçesi Esentepe Mahallesi kadınlarının katılımıyla Şişli Öğretmenevinde yapıldı.

Yoğun ilgi gösterilen programda kadınlar birbirlerini tanıma fırsatı buldular. Sohbet ve kaynaşma havasında geçen programda kadınlar müzik eşliğinde halay da çekti.

Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri'nin belli periyotlar halinde mahallelerde yaptıklarını belirten Selma Biçek, "Bu toplantıların çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yapılan toplantılarda hem bir birimizi tanıyoruz hem de sıkıntılarımızı mutluluklarımızı bir birimize aktarıyoruz. Bu toplantılarda bize destek olan Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez'e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa Esentepe Mahallesi Muhtarı Servet Güleşce ve kadınlar katıldı.

Van'da Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri
Van'da Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri
Van'da Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri
Van'da Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri
Van'da Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri
Van'da Gönülden Gönül'e Dost Sohbetleri

YORUMLAR
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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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